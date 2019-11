Campidoglio, Lucha Y Siesta: inoltrata al Tribunale richiesta per proroga distacco utenze

L’Amministrazione capitolina ha inviato ai liquidatori giudiziali del Tribunale di Roma e ai rappresentanti legali di Atac una nuova richiesta per ottenere una proroga del distacco delle utenze presso l’immobile occupato in via Lucio Sestio 10, nel VII Municipio. Così in una nota il Campidoglio.

Già a settembre scorso era stata avanzata analoga richiesta poi accordata dal Tribunale di Roma in quanto in linea con i tempi di vendita dell’immobile, come previsto dal concordato fallimentare di Atac.

L’incontro con l’Associazione Lucha Y Siesta

Nelle scorse settimane l’Amministrazione capitolina ha incontrato l’Associazione Lucha Y

Siesta e le donne vittime di violenza ospitate nella struttura per condividere con loro un

percorso finalizzato a una presa in carico alternativa rispettosa delle loro storie e dei loro

bisogni.

Inoltre, l’Amministrazione Capitolina ha aperto un dialogo con le rappresentanti del comitato

‘Lucha alla città’ al fine di tutelare l’esperienza e la valenza di cui il progetto ‘Lucha y Siesta’ è

espressione, proponendo un confronto in merito ad un percorso di sperimentazione del

modello.

L’impegno dell’amministrazione

L’Amministrazione conferma il suo impegno alla prevenzione e al contrasto della violenza in

ogni sua forma, anche con l’apertura di case rifugio e case di semiautonomia in ogni

municipio di Roma. Un immobile destinato a tale scopo è stato già individuato anche nel VII

Municipio.