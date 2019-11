Roma, stanziato un milione di euro per la manutenzione delle caditoie

Stanziato un milione di euro per interventi di manutenzione delle caditoie. La gara è già nella fase finale, i lavori partiranno a dicembre e proseguiranno fino all’estate. Saranno oggetto di intervento tutti i punti critici della città, identificati tramite il confronto dei rapporti della Protezione Civile e del Simu, nell’ambito di un tavolo che comprende anche Ama e grazie al quale si sta effettuando un’azione sinergica, ottimizzando tempi e risorse.

Lo stanziamento attuale rappresenta quindi un intervento pianificato e mirato che si aggiunge al regolare e costante lavoro di manutenzione, mai interrotto.

Tutte le operazioni di rifacimento stradale, infatti, sia in gestione ordinaria che straordinaria, prevedono sempre all’interno del singolo appalto la pulizia di tombini e caditoie, in particolare della parte sottostante: tubature, condotti ecc.

Nel corso dell’ultimo trimestre, tra bonifica legata ai vari lavori di riqualificazione viaria (anche #stradenuove) e operazioni dedicate, in caso di segnalazioni ed emergenze, sono stati effettuati circa 2000 interventi, che hanno permesso anche di identificare le caditoie rese inefficienti dalle radici o dai lavori di ditte attive sui sottoservizi.

Attenzione massima, quindi, alla gestione del sistema di raccolta delle acque piovane. Tombini e caditoie non sono affatto dimenticati da questa Amministrazione, come insinuato da alcuni organi di stampa, ma sono sempre al centro della programmazione sia economica che operativa.

Le parole di Linda Meleo

“La bonifica delle caditoie è una delle nostre priorità – spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo –. Ogni giorno effettuiamo controlli sulle strade della città per prevenire problemi e allagamenti. Con lo stanziamento di nuove risorse diamo un maggior impulso per affrontare le emergenze in modo sistematico e risolverle. Stiamo lavorando ininterrottamente e con il massimo impegno per la sicurezza dei cittadini, non solo con interventi legati al singolo evento atmosferico, ma con una programmazione ragionata, finanziando un piano mirato, risolutivo su tutti i punti critici”.