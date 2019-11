Controlli nel centro storico di Napoli

La Polizia Locale di Napoli ha messo in atto attività di controllo finalizzate al contrasto degli illeciti di polizia amministrativa nella zona del centro storico. Gli agenti della U.O. Avvocata hanno controllato numerose attività commerciali in Piazza Monteoliveto, Via dei Carrozzieri e zone limitrofe, contestando le violazioni dell’occupazione di suolo pubblico sia in assenza di autorizzazioni che in eccedenza a quanto autorizzato in concessione.

Contestate varie violazioni

Anche le attività turistico ricettive sono state oggetto di controlli che hanno permesso di individuare e sanzionare, in Via Mezzocannone, una casa vacanze completamente abusiva il cui titolare è stato altresì denunciato per la mancata registrazione dei turisti ospitati. In Via Benedetto Croce un bed&breakfast è stato sanzionato per la mancanza dei requisiti di abitabilità e l’esercizio abusivo dell’attività ricettiva.

Attività commerciali, strutture ricettive

Durante le operazioni di controllo è stata accertata anche la realizzazione, all’interno della struttura ricettiva, di opere edili prive di permesso di costruire e di conseguenza il titolare, committente delle opere, è stato denunciato con informativa alla Procura della Repubblica.

