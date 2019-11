L’ex vice sindaco di Riace, Giuseppe Gervasi, in occasione della presentazione del suo libro “Riace che incontra il mare”, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Un Giorno Da Ascoltare” con Arianna Caramanti e Misa Urbano su Radio Cusano.

Sulla situazione attuale di Riace

“Dopo Mimmo Lucano le cose sono cambiate: Riace è diversa, è inutile nasconderlo. Ci sono sempre attenzioni rivolte alla mia città, i riflettori sono sempre accesi ma è venuto meno un po’ tutto. Non è la Riace di un tempo, ci sono le persone che sono rimaste e tengono in piedi alcuni laboratori ma non c’è più il mondo colorato di prima. Riace ora è in bianco e nero, piena di contrasti e sta rispecchiando quello che sta accadendo a livello nazionale. E’ veramente atroce assistere a tutto questo odio, è un problema di idee e la risposta corretta non è minimizzare certi eventi ma amplificarli affinché venga diffusa sempre meno rabbia”

Sul caso dei Bronzi di Riace

“Ho un’idea molto chiara in merito anche perché tra i quattro ragazzi che all’epoca si buttarono in mare ci sono anche miei parenti. Quel ragazzo che all’epoca aveva tredici anni non ha scoperto i bronzi ma ha salvato i due reperti che erano in acqua. I documenti parlano chiaro: Mariottini parlava di un gruppo di statue non di una coppia quindi o sono tre o sono cinque.

Bisogna pensare che quelli erano anni duri per l’attività illegale: è chiaro che il divagare, il non rispondere e il sorridere fa pensare che qualcosa da nascondere ci sia. Cosimo, uno di questi quattro ragazzi, ha salvato due bronzi, me lo ha detto quando abbiamo parlato e mi raccontò di quelle notti in cui sentivano i motori con puzza di bruciato e ciò vuol dire che nelle notti precedenti il ritrovamento qualcosa stava capitando.

Il giorno dopo lui si butta in mare e vede questo braccio uscire dalla sabbia: anche questo è “Riace che incontra il mare”.

Fonte Radio Cusano Campus