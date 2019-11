Contro ogni forma di discriminazione sociale e culturale, contro ogni forma di sopraffazione, le uniche armi sono armi pacifiche: l’istruzione, la cultura, l’arte, le pari opportunità nel mondo del lavoro e gli uguali diritti. Il primo strumento è proprio l’educazione: perché solo educando tutti i bambini, maschi e femmine, alla cultura del rispetto reciproco, della parità, del dialogo, possiamo dargli la consapevolezza di avere uguale valore. Per questo la lotta contro la violenza sulle donne deve essere condivisa da tutti, da tutte le donne e da tutti gli uomini, perché solo uniti si possono abbattere i pregiudizi culturali, le disuguaglianze, le discriminazioni, l’ingiustizia, il divario economico e quello strutturale di carriera.

Alle molte, troppe immagini della violenza sulle donne, ai volti tumefatti, al dolore, il Municipio quest’anno ha scelto di contrapporre il valore positivo delle donne, in una Corrispondenza che sia capace di unire tutti, donne, uomini e bambini nel rimarcare quanta forza, determinazione, talento c’è, nelle donne, e come insieme si possa debellare la cultura del possesso in cui sono radicati i presupposti della violenza.

Tutti, artisti professionisti o in erba, studenti, cittadini grandi e piccoli, potranno inviare al Municipio Roma I Centro un disegno, un’immagine, una foto, un pensiero che simboleggi per loro la forza delle donne.

I singoli lavori su una delle due facciate dovranno riportare l’indirizzo del Municipio Roma I Centro, con apposto il titolo del proprio disegno, foto o testimonianza e il nome dell’autore.

I cartoncini, 12×12 cm, potranno essere raccolti e consegnati a mano presso il Municipio, oppure affrancati con un semplice francobollo e spediti entro e non oltre il 15 novembre 2019 all’indirizzo: Municipio Roma I Centro, via Petroselli 50, 00186 Roma.

I lavori che arriveranno al Municipio entro e non oltre il 23 di Novembre 2019 verranno raccolti e uniti su unico filo di lana rossa, portatore di tutte le testimonianze. L’installazione, nata dal progetto dell’artista Simona Sarti, verrà esposta presso la sede del Municipio in via Petroselli, nella parte antistante o, in caso di pioggia, all’interno, il giorno 25 novembre.

Potete trovare maggiori informazioni a questi link:

https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto.page?contentId=PRG453342&fbclid=IwAR0w-I7RG8uyR9wbySdYKc4Ob4T0iTq1zIzV-MOpRnIiouUVwcBsDaKofrs