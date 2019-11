Gioco d’azzardo. Il Comune di Napoli ha chiesto di essere convocato dalla commissione sanità del Consiglio Regionale sulla proposta di legge in esame

“Il Consiglio regionale della Campania si appresta a discutere un Testo unificato in materia di prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo. L’articolato è attualmente all’esame della V^ Commissione permanente “Sanità e Sicurezza sociale”.

Contrasto al gioco d’azzardo

E’ importante che la Regione Campania, al pari di altre Regioni, intervenga disciplinando un tema di grandissimo rilievo sanitario, sociale ed economico. Il Comune di Napoli ha chiesto formalmente al Presidente della Commissione di essere audito sul testo all’esame della stessa per contribuire all’elaborazione sulla base della grande esperienza maturata dal Comune di Napoli che è in campo dal 2013 con il Regolamento più avanzato in Italia, confermato da decine di sentenze del Tar e del Consiglio di Stato.

Limitare orari nei luoghi sensibili

In particolare, oltre a fornire osservazioni su alcuni punti dell’articolato, il Comune ritiene indispensabile chiedere alla Commissione che si precisi che i limiti orari per l’attività di gioco e le distanze dei luoghi di gioco rispetto dai luoghi sensibili (es.: scuole) da rispettare, previste nella proposta di legge regionale, debbano intendersi come limiti massimi salvaguardano così le decisioni già assunte in materia dagli Enti locali.”

Lo ha dichiarato il Vicesindaco Enrico Panini

Comune di Napoli Comunicati Stampa