Draghi: “Facciamo chiarezza sulla plastic tax”

Un pò di chiarezza

“È un’imposta basata sul principio che chi inquina deve pagare ed è orientata a limitare l’uso della plastica monouso anche in vista della direttiva europea che ne vieterà l’utilizzo entro il 2021, a favore della plastica compostabile, biodegradabile e ricliclabile”. Lo afferma in una nota stampa la responsabile nazionale ambiente di Articolo Uno, Martina Draghi.

Penalizzare chi inquina

“È un provvedimento – prosegue Martina Draghi – che ha l’obiettivo di penalizzare la produzione di quei manufatti che presentano elevati costi di recupero e che inquinano in modo così massiccio il nostro ambiente. L’imposta di 1€ al kg riguarda infatti gli imballaggi ed i contenitori monouso (MACSI) di merci o di prodotti alimentari che sono realizzati completamente o in parte con materie plastiche “vergini” e che non sono ideati per essere riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati creati. L’imposta non è dovuta per i prodotti che risultano compostabili, biodegradabili o rigenerati. Restano esclusi dalla tassazione tutti i MACSI prodotti per l’esportazione”.

Industria 4.0

“È un provvedimento da migliorare – spiega la Draghi nel comunicato – per sostenere le riconversioni aziendali verso produzioni ecologicamente sostenibili anche se è già previsto che le aziende possano godere di un credito d’imposta che si aggiunge ai contributi del Decreto Crescita per l’acquisto di semilavorati e prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti e il super ammortamento del 130% previsto dal pacchetto Industria 4.0 che è stato riconfermato anche per il 2020. Sarà importante anche regolamentare la tracciabilità dei materiali per garantire la qualità della produzione di tutta la filiera”. “La direzione è quella giusta”, conclude.