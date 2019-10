Padova, successo della mobilità sostenibile

Iniziative premiate

Grande successo per le iniziative del Comune di Padova per promuovere la mobilità sostenibile. Sono infatti oltre 400 i padovani che hanno fatto richiesta dei contributi previsti. Nello specifico sono circa 200 i contributi per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita e 220 per “Abbonato in prova”, le agevolazioni per gli abbonamenti del trasporto pubblico legati alle limitazioni del traffico.

Il commento del sindaco

“Siamo felici di fare la nostra parte coi fatti per quanto possibile nell’accompagnare i padovani ad avvicinarsi e sperimentare nuove forme di mobilità sostenibile – sottolinea il sindaco Sergio Giordani – La nostra non è una politica dei divieti, ma delle opportunità. Speriamo che anche lo Stato e la Regione ci affianchino sempre di più in questa azione”.