Lo storico Caffè Greco rischia la chiusura per sfratto

Il Codacons scende in campo a difesa del “Caffè Greco”, lo storico locale di Via dei Condotti che rischia di chiudere i battenti a causa della procedura di sfratto avviata dai proprietari dell’immobile. L’associazione, che interverrà nei procedimenti aperti in tribunale per chiedere la sospensione dello sfratto, ha presentato oggi una formale diffida al Comune di Roma e alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, in cui si chiede di intervenire con urgenza per salvare il locale, pena una denuncia per il reato di “Danneggiamento di bene culturale”.

Un posto ricco di storia e di fascino nel centro di Roma a rischio chiusura

Il “Caffè Greco” è riconosciuto come bene di particolare interesse artistico e storico, in virtù del D.M. 23 luglio 1953, sia “per la parte dell’immobile”, sia “per la parte dei mobili e della licenza di esercizio”; sono inoltre sottoposte alla tutela diretta prevista per i beni culturali dal D. Lgs. 42/2004 non solo le mura del Caffè Greco ma, soprattutto, la licenza ed i beni mobili in esso contenuti. Lo stesso Comune di Roma, con Determina dirigenziale n. 787 del 2003, lo definisce “negozio storico” al fine di tutelare “la vocazione merceologica determinatasi storicamente affinché in esso sia mantenuta la medesima tipologia commerciale”.

Bisogna evitare che accada sospendendo la procedura di sfratto

“E’ evidente che la chiusura del “Caffè Greco” determinerebbe un danno a un bene culturale protetto, cancellando un pezzo di storia della capitale – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo il Codacons interverrà in ogni sede per difendere il locale, e abbiamo presentato oggi una diffida a Comune e Soprintendenza affinché si attivino per sospendere la procedura di sfratto. In caso contrario sarà inevitabile una denuncia penale per il reato di danneggiamento di cose di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 635 del Codice Penale” – conclude Rienzi.

