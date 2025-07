Regione Lazio migra al Polo Strategico Nazionale: un passo concreto verso la sovranità digitale: Enablit tra i protagonisti della trasformazione

Regione Lazio è ufficialmente la prima regione italiana ad aver completato la migrazione dei sistemi informativi sanitari sul cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN), segnando una tappa fondamentale per la digitalizzazione della sanità pubblica e la sicurezza dei dati dei cittadini.

L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Roma, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del direttore della direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” Dott. Andrea Urbani e del CEO del Polo Strategico Nazionale Dott. Emanuele Iannetti.

“Regione Lazio si pone all’avanguardia nel garantire la cybersicurezza e la sovranità digitale – ha dichiarato il Presidente Rocca – un passaggio che si traduce in difesa attiva contro le minacce informatiche, referti in tempo reale, telemedicina diffusa e un’assistenza sanitaria più efficiente per i cittadini.”

30 sistemi migrati, infrastruttura protetta e servizi migliorati

Il progetto ha riguardato il trasferimento di 30 sistemi centralizzati della sanità regionale, gestiti da LazioCrea, all’interno dell’infrastruttura cloud nazionale. Si tratta di un processo complesso e strategico, che ha coinvolto un ecosistema articolato di attori pubblici e privati. In prima linea, Enablit – società specializzata in digital transformation per il settore pubblico – e TIM, che hanno curato l’intero percorso di migrazione.

“La migrazione al PSN non è solo un’operazione tecnica: è un gesto politico, infrastrutturale e culturale – ha affermato Giuliano Zignani, CEO di Enablit –. Mettere in sicurezza i sistemi della sanità significa costruire fiducia, rendere i dati un patrimonio protetto e abilitarne il pieno valore. Siamo orgogliosi di aver accompagnato Regione Lazio in questa transizione, confermando il ruolo di Enablit come abilitatore concreto di trasformazione per la Pubblica Amministrazione italiana.”

Un modello replicabile per l’Italia

L’operazione rappresenta un benchmark nazionale, un riferimento per tutte le amministrazioni chiamate nei prossimi mesi ad aderire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alle linee guida del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il Polo Strategico Nazionale nasce con l’obiettivo di centralizzare e mettere in sicurezza i dati critici della PA, affidandoli a un’infrastruttura certificata, resiliente e localizzata sul territorio italiano.

Secondo le parole dell’Amministratore Delegato del PSN, Emanuele Iannetti, “questo passaggio apre la strada a futuri sviluppi orientati all’efficienza, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla sovranità digitale, grazie al lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti.”

Enablit e TIM: abilitatori della transizione

Il ruolo di Enablit – al fianco di TIM – è stato centrale non solo per l’implementazione tecnica, ma anche per la progettazione delle architetture, la garanzia di business continuity e l’adozione di criteri avanzati di sicurezza informatica. L’esperienza maturata in contesti critici come quello sanitario ha confermato il posizionamento di Enablit come partner affidabile e visione-driven per la PA.

“La digitalizzazione non è uno slogan, è un mestiere e noi lo facciamo ogni giorno con orgoglio, al servizio del Paese” – ha dichiarato Giuliano Zignani, CEO di Enablit.

E ha poi concluso con una frase che sintetizza lo spirito con cui l’azienda affronta ogni sfida: “Oggi celebriamo un risultato, domani, torniamo a costruire.”