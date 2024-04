CRIBIS assegna il riconoscimento Cribis Prime Company ad iBill S.r.l.

CRIBIS, società specializzata nella fornitura di business information su imprese italiane ed estere, in data 14 marzo 2024 ha assegnato ad iBill S.r.l. il riconoscimento CRIBIS Prime Company, attribuendole il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale B2B.

iBill S.r.l. è una società di ingegneria del software fondata nel 2016 e specializzata nel settore dell’energia. Premiata come migliore startup nel Lean Startup Program 2016 da Luiss En-Labs, Tim WCAP, Enel e Roma Startup, si pone l’obiettivo di rivoluzionare il settore energetico attraverso software innovativi.

Al centro della filosofia di iBill c’è la fusione tra l’ottimizzazione dei processi aziendali delle utilities e l’attenzione alle pratiche ecologiche, rendendola la prima azienda che unisce digitalizzazione e sostenibilità nel settore energetico.

I risultati di questo approccio sono tangibili: negli ultimi cinque anni, con oltre 2 milioni di contatori gestiti, le soluzioni di iBill hanno permesso di diminuire significativamente l’utilizzo di carta tramite l’automazione delle attività quotidiane svolte dagli operatori di energia, contribuendo a una riduzione delle emissioni di 230 tonnellate di CO2. Altrettanto impressionante è l’efficienza ottenuta mediante l’uso di server avanzati, capaci di autoregolare il proprio consumo in base alla richiesta effettiva, garantendo un risparmio energetico di 2.625 MWh.

iBill non si limita a fornire software all’avanguardia, ma è anche profondamente impegnata a rispondere alle sfide ambientali attuali, dimostrando come sia possibile far avanzare insieme progresso tecnologico e responsabilità sociale.

L’azienda, in forte crescita, è passata da un fatturato di 614 mila euro nel 2019 ad un fatturato di 1,6 milioni di euro nel 2022.

Tra le Startup innovative si colloca tra le prime 10 in Italia e prima nel Lazio.

Il CRIBIS Prime Company è un riconoscimento di grande valore dato che ogni anno viene assegnato solo al 7% degli oltre 6 milioni di imprese italiane. CRIBIS attribuisce questo riconoscimento utilizzando il CRIBIS D&B Rating, un indicatore sintetico che, sulla base di un algoritmo statistico, misura la probabilità che un’azienda generi gravi insoluti commerciali. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui informazioni anagrafiche, indici e dati di bilancio, anzianità aziendale, esperienze di pagamento, presenza di informazioni negative.

Il riconoscimento CRIBIS Prime Company è quindi il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’organizzazione ed è rilasciata solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.

“Sono onorato di ricevere il CRIBIS Prime Company – afferma l’ing. Nico Di Gregorio, CEO di iBill – riconoscimento del nostro impegno quotidiano verso l’eccellenza operativa e la solidità finanziaria.

Essere tra le prime 10 startup innovative italiane e addirittura la prima nel Lazio è un risultato che ci spinge a continuare nella direzione intrapresa, mantenendo i più alti standard di affidabilità, integrità e trasparenza, affinché iBill resti un punto di riferimento per clienti e partner nel settore energetico.

Condivido questo traguardo con tutto il team che con talento e dedizione ha contribuito al raggiungimento di questo successo.”

Chi è CRIBIS

CRIBIS, parte del Gruppo CRIF Spa, è specializzata nella business information, fornendo il più ampio patrimonio informativo sulle imprese italiane e sui loro comportamenti di pagamento e su oltre 300 milioni di imprese estere grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network. Per maggiori informazioni: www.cribis.com

Nota Importante ai fini del successivo utilizzo o comunicazione all’esterno del CRIBIS D&B Rating:

Il “CRIBIS D&B Rating” non deve essere confuso con il rating emesso da un’Agenzia di Rating del credito registrata nella Comunità Europea. Il “CRIBIS D&B Rating” è il risultato di un algoritmo statistico e non esprime l’opinione di una Agenzia di Rating sul merito creditizio dell’impresa cui è assegnato; pertanto non è utilizzabile ai fini del mercato dei capitali e più in generale ai fini di cui al Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e sue successive modifiche.

Contatti

iBill S.r.l con Socio Unico info@ibill.tech www.ibill.tech