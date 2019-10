San Basilio, arrestato per omicidio preterintenzionale giovane vicino ai Casamonica

Era la sera del 28 luglio 2018 quando un banale diverbio di matrice condominiale si trasformava in tragedia. A rovinare a terra sotto i ripetuti colpi di un bastone, un sessantenne romano, il quale a causa di quelle percosse periva per arresto cardiaco.

È quanto emerge dall’accurata ricostruzione, fatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro, guidati dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, che ha permesso di arrestare per omicidio preterintenzionale, un cittadino italiano, di 29 anni, residente a Roma nel quartiere San Basilio, con precedenti alle spalle, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma.

Per il giovane anche l’aggravante di aver agito per futili motivi, poiché la vittima veniva colpita di notte, all’improvviso con la consapevolezza che lo stesso non avrebbe avuto la possibilità di difendersi a causa della sua età e del suo stato di lieve ubriachezza.

Le indagi

Non poche sono state le difficoltà incontrate dagli investigatori nella ricostruzione di quella sera. Infatti la inconsistente collaborazione da parte delle persone informate sui fatti per via del diffuso atteggiamento di omertà ed anche un primo esame autoptico sulla salma, indirizzavano il decesso sulla pista della morte naturale.

La perseveranza degli inquirenti e l’acquisizione di nuovi elementi consentivano un nuovo e più accurato esame autoptico, da cui si evince che l’arresto cardiocircolatorio era stato originato non già da un malore, ma dai colpi inferti dall’aggressore.

L’arresto

Per il malvivente, sono scattate le manette ai polsi ed ora si trova nel carcere di Velletri, ove era già recluso in quanto coinvolto in una vicenda di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America per conto dei Casamonica.