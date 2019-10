Continuano gli accertamenti del fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione alla sicurezza stradale: controlli sulla velocità di 4000 veicoli, con oltre 300 infrazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità consentiti. Ammontano a circa 1500 le sanzioni per inosservanza delle norme del codice della strada con 75 auto rimosse per soste ad intralcio della circolazione.

Le violazioni accertate

Alcune decine le violazioni accertate per consumo irregolare di alcolici in strada e per somministrazione e vendita abusiva di bevande alcoliche da parte di locali e di esercizi commerciali, in violazione al regolamento di polizia urbana: solo nella zona di Ponte Milvio le sanzioni ammontano a circa 5000 euro.

I controlli sono stati svolti in diversi quartieri della città, con particolare attenzione alle aree interessate dal fenomeno della movida: centro storico, Testaccio, piazza Bologna, fino a San Lorenzo e le zone intorno alla stazione Termini ed Ostiense. Due venditori abusivi sono stati accompagnati presso il centro di fotosegnalamento del Comando Generale per ulteriori verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.