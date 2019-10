Padova: crescita del bike sharing

Grande successo di Mobike.

Quasi 2000 nuovi iscritti a settembre

Cittadini e i visitatori in città continuano ad apprezzare il sistema di bike sharing free floating con grande entusiasmo: dalla partenza del servizio, il 6 maggio 2019, sono in totale 21.523 coloro che hanno scelto di provarlo.

Solo a settembre sono stati 1971 i nuovi utenti.

I noleggi effettuati da maggio sono 95.824, di cui 35.331 a settembre.

10 minuti di durata media

La durata media si assesta sui 10 minuti e la lunghezza media dei tragitti 2,4 km.

Dichiara il vicesindaco Arturo Lorenzoni: “Il mese di settembre è quello in cui Padova torna ad essere viva dopo la calma estiva. Arrivano gli studenti e la vita quotidiana torna ad essere frenetica per tante e tanti. Il fatto che circa un terzo dei viaggi totali siano stati realizzati in questo mese è la dimostrazione di come il servizio sia apprezzato da lavoratori pendolari e studenti universitari. E’ la dimostrazione anche del fatto che il servizio, più è conosciuto, più piace e conquista perché si tratta di un sistema moderno e flessibile, che consente l’integrazione tra la bicicletta e altre forme di mobilità, aumentando l’accessibilità di tutta la città.

Una sana abitudine quotidiana

Il bike sharing sta entrando a far parte del quotidiano, favorendo gli spostamenti personali, per il tempo libero e per recarsi giornalmente al lavoro o allo studio in modo attivo, sostenibile ed economico.

La bicicletta è infatti particolarmente adatta per lo sviluppo di forme di mobilità integrata, che è un obiettivo che con il settore mobilità stiamo cercando di rendere sempre più agevole.”

Dall’avvio del servizio le biciclette sono state aumentate da 600 a 800 ed è stata estesa l’area in cui è possibile circolare e depositare il mezzo e sono in corso di valutazione altre modalità per estendere ancora di più il servizio, anche grazie alle continue richieste e sollecitazioni che arrivano.

Soddisfazione nelle istituzioni

Prosegue il vicesindaco: “Siamo molto soddisfatti di come la città mostra di apprezzare iniziative di questo tipo, che mettono al centro un’idea nuova e sostenibile di movimento. Solo questa settimana sono quasi un centinaio gli “abbonati in prova” e oltre 150 le richieste di contributi per l’acquisto di una bicicletta elettrica. Io e il sindaco Sergio Giordani continueremo ad agire in questa direzione, la città lavora con noi per una Padova sostenibile e moderna, lo dimostra con i fatti.”

Conclude il sindaco Sergio Giordani: “Siamo molto soddisfatti ma la cosa importante è che i cittadini amano questo Servizio, che coi bus notturni è diventato un po’ il simbolo di una Padova dinamica e amica dell’ambiente che si muove in maniera ecologica. A volte basta davvero poco per dare alle persone più comodità e più qualità della vita, questo è il nostro impegno di ogni giorno e sul tema bici non escludo nuove belle “sorprese” per i padovani che stiamo studiando con il vicesindaco.”