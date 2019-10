È stato presentato poco fa, alla presenza del sindaco Montino, dell’assessore regionale alle Politiche Abitative Massimiliano Valeriani e al commissario straordinario di Ater ing. Giuseppe Zaccariello, il piano di intervento sulle case Ater di via del Porto di Claudio.

Il progetto

L’ing. Zaccariello e l’assessore Valeriani hanno spiegato che i lavori partiranno a gennaio per finire entro dicembre 2020. Prevedono il rifacimento della rete fognaria, la sostituzione dei pini con alberi le cui radici non creano problemi ai marciapiedi e alle aree comuni, la realizzazione di una cisterna per la raccolta delle acque piovane, la realizzazione di un orto urbano, il rifacimento dell’illuminazione pubblica con lampade a LED a basso consumo.

Inoltre saranno effettuati interventi su sei palazzine dove saranno coibentati i tetti e ricoperti con pannelli solari. Le facciate saranno rifatte con coperture termiche e i condizionatori sostituiti con sistemi a un solo elemento per eliminare i motori esterni. Si tratta di interventi che puntano all’efficientamento energetico del complesso.

L’intero intervento costerà un milione di euro ed è il primo di altri che saranno fatti sia per completare il complesso di via del Porto di Claudio, sia per ristrutturare gli altri complessi sul lungomare e al villaggio azzurro.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Oggi è un grande giorno – ha dichiarato il sindaco Montino -. Per la prima volta dopo tantissimi anni si effettueranno importanti interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione sia degli spazi comuni sia di alcune palazzine”.

“È un primo passo a cui seguiranno altre opere – ha concluso il sindaco -. Ringrazio l’assessore Valeriani e l’ing. Zaccariello per avere accolto i nostri appelli in favore dei cittadini e delle cittadine che vivono in queste case”.