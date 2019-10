Festa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Marianella. Domani la chiusura con Ivan Granatino

FESTA DI SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI – Ivan Granatino chiude la festa a Marianella

VENERDI’ 4 OTTOBRE ore 21.00 Piazza Marianella

Gran finale della tre giorni dei festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 in piazzetta Marianella con il concerto di Ivan Granatino.

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha organizzato una serie di iniziative a Marianella, luogo che diede i natali al Santo, in stretta sinergia con la Municipalità VIII.

Le prime due giornate della Kermesse hanno registrato la partecipazione di un folto pubblico che ha apprezzato le scelte artistiche volte a valorizzare in chiave turistica e culturale la festa religiosa.

In linea con il messaggio del santo missionario, musicista e compositore, autore di opere esegetiche ma anche popolari, attraverso le quali arrivare a tutti, la festa è pensata come un percorso musicale che fonde colori e suoni delle tradizioni popolari con la contemporaneità.

Fonte Comune di Napoli Ufficio Stampa