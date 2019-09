Fornaro: “Sul clima belle manifestazioni, la politica ora dia risposte”

Le bellissime e grandissime manifestazioni di oggi che hanno visto centinaia di migliaia di giovani in piazza per il futuro e per l’ambiente sono una iniezione di energia che la politica non può sprecare. Il governo Conte e la maggioranza hanno ora una grande responsabilità: dare risposte concrete e serie. I ragazzi e le ragazze in piazza oggi non possono essere delusi.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.