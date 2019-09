Cittadinanza, Fornaro: “Presto una legge”

“Lo scorso anno, nel primo giorno della legislatura, tutto il gruppo di Liberi e uguali alla Camera sottoscrisse il testo di una nuova legge sulla cittadinanza a prima firma Laura Boldrini. Solo grazie alla testarda determinazione di Roberto Speranza, essa fu incardinata

in prima commissione, in quota opposizione, nell’ottobre 2018, salvo poi finire nel cassetto per la contrarieta’ del governo M5s e Lega. Bene dunque che si riprenda l’iter della legge in commissione Affari costituzionali. Adesso però bisogna andare fino in fondo e arrivare presto ad approvare una legge che dia risposta alle legittime aspettative di decine di migliaia di ragazze e ragazzi che vivono e studiano fianco a fianco dei nostri figli”. Lo scrive, in una nota, il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro.

“Non possiamo più tradirli come successe nella scorsa legislatura – continua – anche perché questa è prima di tutto una norma di civiltà e di giustizia”.