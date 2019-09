Incendiare l’auto da demolire è reato ambientale

La sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 9 settembre 2019, n. 37351 statuisce che l”abbandono incontrollato di un’auto di proprietà integra il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. n. 172/2008, convertito in L. n. 210/2008, in quanto il mezzo è da considerare come rifiuto speciale pericoloso in relazione agli oli contenuti.