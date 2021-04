Delitti in materia di stupefacenti: applicabile l’attenuante del lucro di speciale tenuità

La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 4, c.p., è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, e dunque anche per i delitti in materia di stupefacenti essendo compatibile con la fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 6 aprile 2021, n. 12967.

