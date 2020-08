Finiti gli studi, i figli devono trovarsi un lavoro

Per la Suprema Corte, i giovani non possono “trastullarsi” e, finiti gli studi, devono cercare un’occupazione e diventare autonomi.

Secondo i giudici di legittimità, come si legge nella sentenza n. 17183/2020, il principio di autoresponsabilità vigente nel nostro ordinamento impone ai giovani, una volta terminati gli studi, di attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, in attesa di trovare un lavoro che sia più aderente alle proprie aspirazioni.

Non è ammissibile pretendere che siano i genitori a doversi adattare a qualsiasi lavoro per sostentarli: per la Corte “la pienezza della scelta esistenziale personale deve pur fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità”.