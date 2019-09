Governo: sottosegretari, ecco le nomine

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 13 settembre ha nominato 32 sottosegretari e 10 viceministri. 21 gli esponenti M5s, 18 i Dem, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie.

Questo l’elenco completo:

Presidenza consiglio dei ministri: Mario Turco (programmazione economica e investimenti); Andrea Martella (editoria).

Rapporti con il Parlamento: Gianluca Castaldi; Simona Malpezzi.

Affari Ue: Laura Agea.

Esteri: Emanuela Del Re (viceministro); Manlio Di Stefano; Marina Sereni (viceministro); Ivan Scalfarotto; Riccardo Merlo.

Interni: Vito Crimi (viceministro); Carlo Sibilia; Matteo Mauri (viceministro); Achille Variati.

Giustizia: Vittorio Ferraresi; Andrea Giorgis.

Difesa: Angelo Tofalo; Giulio Calvisi.

Economia: Laura Castelli (viceministro); Alessio Villarosa; Antonio Misiani (viceministro); Pierpaolo Baretta; Cecilia Guerra.

Sviluppo Economico: Stefano Buffagni (viceministro); Alessandra Todde; Mirella Liuzzi; Gianpaolo Manzella; Alessia Morani.

Politiche agricole: Giuseppe L’Abbate.

Ambiente: Roberto Morassut.

Trasporti: Giancarlo Cancelleri (viceministro); Roberto Traversi; Salvatore Margiotta.

Lavoro: Stanislao Di Piazza; Francesca Puglisi.

Istruzione: Lucia Azzolina; Anna Ascani (viceministro); Giuseppe De Cristofaro.

Cultura: Anna Laura Orrico; Lorenza Bonaccorsi.

Salute: Pierpaolo Sileri (viceministro); Sandra Zampa.

Questo invece l’elenco dei ministri del secondo governo presieduto da Giuseppe Conte:

Ministri senza portafoglio

• Federico D’Incà – Ministro per i Rapporti con il parlamento

• Fabiana Dadone – Ministro della Pubblica Amministrazione

• Francesco Boccia – Ministro per gli Affari regionali e le autonomie

• Enzo Amendola – Ministro degli Affari europei

• Elena Bonetti – Ministro delle Pari opportunità e della Famiglia

• Giuseppe Provenzano – Ministro del Mezzogiorno

• Vincenzo Spadafora – Ministro per lo Sport e la Gioventù

• Paola Pisano – Ministro per la l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Ministri con portafoglio

Luciana Lamorgese – Ministro dell’Interno

Luigi Di Maio – Ministro degli Affari esteri

Alfonso Bonafede – Ministro della Giustizia

Lorenzo Guerini – Ministro della Difesa

Roberto Gualtieri – Ministro dell’Economia e delle Finanze

Stefano Patuanelli – Ministero dello Sviluppo economico

Nunzia Catalfo – Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Sergio Costa – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Teresa Bellanova – Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Paola De Micheli – Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Lorenzo Fioramonti – Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca

Dario Franceschini – Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo

Roberto Speranza – Ministro della Salute