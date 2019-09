De Petris: “Inizia una nuova sfida”

«I senatori di Leu voteranno convintamente la fiducia al governo». Lo ha assicurato anche al Senato in dichiarazione di voto la presidente Leu del gruppo Misto Loredana De Petris, «facendo nostra la sfida a guardare avanti» proposta al Parlamento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Ora per il bene del Paese – ha affermato fra l’altro la capogruppo LeU- si impongono decisioni coraggiose: noi ci impegneremo per questo. Questo governo – ha sottolineato ancora- nasce per cambiare le cose». E «la maggioranza che si appresta a votare la fiducia è l’unica capace di offrire risposte al Paese: non è affatto improvvisata».