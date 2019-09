Colleferro, tutto pronto per il Festival street food e artigianato

E’ finalmente iniziato il count down per l’evento del 2019. Colleferro sarà capitale del cibo e dell’artigianato da strada da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre.

Il Festival dello Street Food e dell’Artigianato targato TTSFOOD farà tappa nella splendida Colleferro presso Largo Unitalsi (Piazzale della Piscina). Un villaggio pieno di colori, gusto, prelibatezze e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Le attrazioni

20 saranno gli Street Chef che faranno da cornice al grande palco, tavoli, sedie, postazione consolle con dj-set e birrerie al centro dell’evento. Il 13/14/15 settembre 2019, tre serate concerto sul grande palco, artisti di strada, circensi, fire show ed i migliori stand cucina prepareranno le loro ricette espresse davanti ai vostri occhi. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Al calar del sole l’Aperitif Moment, andranno in scena suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco in uno spettacolo emozionante e fiabesco. Ovviamente il tutto contornato dai famosi stand cucina che proporranno i prodotti del loro territorio, anche i prodotti tipici faranno parte di questa bellissima carovana dedicata al food di eccellenza.

40 artigiani usciranno dalle loro botteghe per presentarvi le loro idee creative.

A poche ore dallo start la Ttsfood rende noto il ricchissimo menù dell’evento. Un assortimento di prelibatezze per tutta la famiglia. Un’offerta per tutti i gusti. Per i palati più coraggiosi e per quelli più taffinati. Tre giorni per tuffarsi nel meglio del cibo e del divertimento on the road.

MENU’

Bombette, pucce, focaccia e specialità pugliesi ( Sapori di Puglia), Hamburger, hot dog pulled pork (American Chips), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Caciocavallo impiccato (Masseria cilento), Carne irlandese alla griglia ( The Irish Taste), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Arrosticini di pecora, carciofo alla giudia e salsicce e broccoletti (Bizzi), Mozzarella e carne di bufala alla brace (Mozzarellino), Specialità liguri: pasta, focaccia e pesce ( Genova, un mare di sapori), Panini romani e trippa ( Stranorcino), Bombe, ciambelle calde e sfogliatelle (Petriglia dolciaria), Pasta mantecata nella forma di parmigiano e fritti in vari gusti (I butteri), Mojito vari e panini cubani ( Mojiteria), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è) Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus).

13/14/15 settembre 2019 – Largo Unitalsi (P.zzale della Piscina)

dalle 13:00 alle 24:00

INGRESSO GRATUITO!!

info, news, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it