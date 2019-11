San Paolo district, arriva il festival dello street food

Dal 28 nov al 1 dic 2019 per la prima volta a Roma, come Londra, New York e Singapore uno Street Food Indoor. All’interno di una struttura industriale degli anni 20, nata per ospitare le prime vetture elettrificate tranviarie e successivamente come deposito degli autobus e tram dell’Atac verrà organizzato il Festival dello Street Food by TTS.

Al San Paolo District in via Alessandro Severo, 48 nel cuore del quartiere Ostiense/San Paolo, 30 street chef provenienti da diverse parti d’Italia si daranno battaglia tra padelle e fornelli per proporvi le migliori ricette on the road. Ingredienti di prima scelta, piatti gourmet, birra artigianale e gluten free, tanta allegria e divertimento. Ricette della tradizione e sfiziose novità.

Piatti per palati forti e prelibatezze raffinate ma non solo. Il festival sarà arricchito da musica e artisti di strada e circensi che vi stupiranno con emozionanti spettacoli e suggestive performance. Spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie.. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e laboratorio di cucina per i più piccoli e tanti giochi da fare in famiglia. All’imbrunire da non perdere il “MAGIC APERITIF”, lounge music con dj set, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco, uno spettacolo emozionante e fiabesco.

Il menù:

AMERICAN CHIPS – Hamburger, hotdog e chicken wings, STRANORCINO – Panini alla romana e ravioli di porchetta, PETRIGLIA DOLCIARIA – Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità, LA RUEDA – Paella valenciana e sangria, APORKETTA – Panini con porchetta di Ariccia – L’APULIA – Panini con polpo arrosto, AO’ – Panini con scottona sfilacciata, COOKIE JAM – Tiramisù espresso e cheesecake, PAT-ARTS (gluten free) – Patate ripiene in tutte le salse, NAPUL’E’ – Cuzzetiello e pizza fritta, GRIDDLED – Hamburger di Chianina, SACCOCCIA ROMANA- Tasca di pane con prodotti della tradizione romana, BIZZI L’ARROSTICINO – Arrosticini di pecora e carciofi alla giudia,

I BUTTERI – Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti in vari gusti, LE BONTA’ SICILIANE – Cucina tipica siciliana, SAPORI DI PUGLIA – Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia, IRISH TASTE – Carne irlandese cotta alla brace, ITALIAN’S BBQ – Smoked barbecue all’americana, OLIVA TIME – Olive e cremini ascolani, MASSERIA CILENTO – Caciocavallo impiccato, FOOD FAMILY – Hamburger e hotdog gourmet, SFIZIO CAPITALE – Cuoppo di pesce fritto, APE MAGNA – Arrosticini e patate a spirale, LA GALLINA AL VOLANTE – Panini con carne di bufala, verdure e burratine, COCO LOCO – Specialità Messicane, GRICIABAR – Pasta fresca artigianale, LANDSHUTER BRAUHAUS – Birra cruda bavarese

La Typical Truck Street Food, dopo l’entusiasmante tour estivo in giro per l’Italia, è pronta dunque per uno scoppiettante ritorno nel cuore di Roma per una grandissima festa “indoor” a San Poalo District. Quattro giorni di meravigliose attrazioni per un fine settimana dedicato a tutta la famiglia con musica e dj-set, animazione, giocoleria, kios shows, tanto divertimento e buon gusto al coperto al riparo da eventuali freddo e pioggia per un festival street food metropolitano da leccarsi i baffi.

SHOW COOKING KIDS

TTS FOOD e l’Ass. Cult. ClubLab presentano il laboratorio di cucina per bambini. “prepariamo i PANZEROTTI” re incontrastati dello street food pugliese. Didattica e divertimento, cappellini, grembiuli, acqua & farina, ingredienti freschi e tanta allegria… Il laboratorio è adatto ai bambini dai 5 anni di età ed è GRATUITO fino ad esaurimento posti. Domenica 1 dicembre, due sessioni dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00. Per prenotare il tuo posto scrivici il tuo nome e cognome con l’orario preferito a: info@ttsfood.it oppure chiamaci allo 06/83774772.

Spettacoli

Sabato 30 : Soreta e kamorra Acoustic trio

Sabato 30 e Domenica 1 : Truccabimbi di Zi a Rosetta e Nonna Cate all’interno di questo spazio andrà in scena un laboratorio bimbi con la realizzazione di addobbi natalizie e verranno raccontate storie originali.

Tutti i giorni spettacoli del mago Godiè e Paradoxa

Giovedì 28 : 12.00-24,00

Venerdì 29: 12.00-24,00

Sabato 30: 12.00-24.00

Domenica 1: 12.00-24.00