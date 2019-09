Aprilia capitale del gusto. Venerdì 20 si alzerà il sipario sul Festival Street Food e Artigianato di Aprilia. Il coloratissimo festival abdrà avanti fino a Domenica 22 settembre presso il parco Falcone e Borsellino di via dei Mille. Il villaggio pieno di gusto della TTS-FOOD torna, con il patrocinio del Comune, finalmente ad Aprilia che sarà per un intero fine settimana la capitale del gusto.

La novità di questa 4° edizione saranno i food truck. All’interno del coloratissimo villaggio dedicato allo street-food di eccellenza e all’artigianato creativo saranno presenti 18 street chef con i loro simpatici e stravaganti food truck ed Apecar. Inoltre verrà allestita una vera area mercato con 30 stand dedicati all’artigianato dove troverete tante idee curiose.

In una location unica ad Aprilia, tra alberi, sentieri e prati, potrete trovare tante ricette provenienti da tutta Italia, proposte dai nostri street-chef, delle vere e proprie cucine viaggianti.

IL MENU’

Arrosticini di pecora (Bizzi), Puccia Pontina con maialino nero (Streat Bacco), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è), Caciocavallo impiccato (Masseria Cilento), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Panini con carne di bufala, verdure e burratine (La Gallina al volante), Arrosticini e patata a spirale ( Ape Magna), Hamburger e hot dog gourmet ( Food Family), Hamburger di chianina (Griddled), Panini con burrata e polpo arrosto ( L’Apulia), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio capitale), Birra artigianale ( Beercollando), Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti vari gusti (I butteri), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità ( Petriglia dolciaria), Birra cruda artigianale tedesca ( Birra Bavarese).

Saranno 3 giorni all’insegna del divertimento, del cibo di qualità, di tante idee curiose e sfiziose. Un grandissimo palco ospiterà nei tre giorni diverse performance artistiche, dj-set e concerti: si esibiranno per l’appuntamento apriliano: The Bakers, SR207 e la band tutta al femminile delle J Fleas. Non mancheranno gli artisti del Circus Village con tanti spettacoli e performance: magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, equilibrismo e dopo le 22:00 il Fire Show. Uno dei nostri migliori performer vi terrà con il fiato sospeso con i suoi spettacoli di magia, giocoleria e giochi di prestigio: Godièintratterrà grandi e piccini con le sue gag e i suoi divertentissimi streetshow!

INGRESSO GRATUITO

info, news, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it