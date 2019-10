Morena, arriva il Festival Street Food, ecco il programma

Dopo i successi in giro per l’Italia la Typical Truck Street Food riabbraccia finalmente la Capitale. La tappa di questo mini-tour Romano vedrà il coloratissimo villaggio Ttsfood pieno di gusto, colori e divertimento approdare per la Prima volta Morena, in piazza Castrolibero (Municipio VII). Per il rientro a Roma la Ttsfood ha fatto le cose in grande stile: 25 street Chef, accuratamente selezionati, a bordo dei loro simpatici e colorati food truck o stand cucina, trasformeranno Morena nel centro nevralgico del cibo da strada e del divertimento on the road.

A Piazza Castrolibero dal 18 al 20

Il Festival dello Street Food di Morena, piazza Castrolibero, andrà in scena Venerdì 18, Sabato 19 e il Gran Finale Domenica 20 Ottobre. L’ingresso al Festival è assolutamente libero dal pranzo a notte inoltrata. La fantastica selezione di cibo on the road sarà arricchita da tre serate di musica, dj-set, spettacoli di artisti di strada, circensi e fire show per il divertimento di tutta la famiglia. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, laboratori, truccabimbi, palloncini e molto altro ancora.

Ovviamente il tutto contornato dai famosi truck food e stand cucina che proporranno il meglio del cibo gourmet da strada. Prodotti del territorio, tipicità regionali, classici della tradizione e piatti internazionali faranno parte di questa bellissima carovana dedicata al food di eccellenza.

IL MENU’:

FOOD FAMILY Hamburger e hotdog gourmet; GRIDDLED Hamburger di Chianina; SFIZIO CAPITALE Cuoppo di pesce fritto; OLIVA TIME Olive e cremini ascolani; ITALIAN’S BBQ Smoked BBQ e pulled pork; APORKETTA Panini con porchetta di Ariccia; LA RUEDA Paella valenciana e sangria; THE IRISH TASTE Carne irlandese cotta alla brace; LANDSHUTER BRAUHAUS Birra cruda artigianale tedesca; STRANORCINO Ravioli con porchetta e panini romani; ANTICA PIADINERIA Gnocco fritto e piadina romagnola; ULIVARELLA Cartoccio di salumi da passeggio; AMERICAN CHIPS Hotdog, onion rings e alette di pollo; LE BONTA’ SICILIANE Cucina tipica siciliana; SAPORI DI PUGLIA Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia; BIZZI –L’ARROSTICINO Arrosticini di pecora; I BUTTERI Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti in vari gusti ; PETRIGLIA DOLCIARIA Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità; COCO LOCO Specialità Messicane; COOKIE JAM Tiramisù espresso e cheesecake; L’APULIA Panini con polpo arrosto e burrata; APE MAGNA Arrosticini e patate a spirale; NAPUL’E’ Cuzzetiello e pizza fritta; AO’ Panino con scottona sfilacciata.

Vi aspettiamo per questa divertente e gustosissima tappa romana a Morena, 18/19/20 Ottobre 2019 Piazza Castrolibero.

Ven. 18 dalle 17:00 alle 24:00

Sab. 19 dalle 12:00 alle 24:00

Dom. 20 dalle 12:00 alle 24:00

