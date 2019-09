Colleferro, arriva il Festival dello Street Food e dell’artigianato

Colleferro capitale del cibo e dell’artigianato da strada. Il Festival dello Street Food e dell’Artigianato targato TTSFOOD farà tappa nella splendida Colleferro. Tante le novità per questa 4° Edizione, la location sarà trasformata in una vera a propria arena dedicata al gusto ed al divertimento con i nostri Truck posizionati a semicerchio. Un villaggio pieno di colori, gusto, prelibatezze e tanto divertimento per tutta la famiglia.

20 saranno gli Street Chef che faranno da cornice al grande palco, tavoli, sedie, postazione consolle con dj-set e birrerie al centro dell’evento. Questa nuova location ci permette di creare il miglior layout degno dei veri festival internazionali, con la durata di tre giorni come richiede il format TTSFOOD.

Il 13/14/15 settembre 2019, tre serate concerto sul grande palco, artisti di strada, circensi, fire show ed i migliori stand cucina prepareranno le loro ricette espresse davanti ai vostri occhi. Spazio anche per i più piccoli con bolle di sapone giganti, laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Al calar del sole l’Aperitif Moment, andranno in scena suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco in uno spettacolo emozionante e fiabesco. Ovviamente il tutto contornato dai famosi stand cucina che proporranno i prodotti del loro territorio, anche i prodotti tipici faranno parte di questa bellissima carovana dedicata al food di eccellenza. 40 artigiani usciranno dalle loro botteghe per presentarvi le loro idee creative.

Gli stand cucina proporranno piatti unici: Carciofi alla giudia espressi, arrosticini abruzzesi, broccoletti e salsiccia. Ma anche la tipica Paella Valenciana cotta come da tradizione nei grandi padelloni. Dal Lazio I Butteri dell’Agro Pontino proporranno le mezze maniche alla Buttero, con salsiccia e funghi porcini, il tutto mantecato in una forma di Parmigiano Reggiano. Dalla Sicilia pane e panelle, arancine, sfincioni, pane ca meusa e stigghiole alla brace, pistacchio, cannoli e cassatine. Hamburger tex mex, hot dog e patate twister.

Tantissime le varianti di supplì, dal classico, a cicoria e pecorino, alla crema di scampi, ai broccoletti e salsiccia, al tartufo, cacio e pepe, alla carbonara e tanti altri gusti. Dal Cilento il vero caciocavallo appeso, sia spalmato sul pane che gustosi bocconcini impanati con farina di ceci e fritti. Dalla fraschetta romane panini tipici con trippa, stracotto, pollo e peperoni, ma anche ravioli con ripieno di porchetta burro e salvia.

Da Ascoli le originali olive ascolane, classiche, al tartufo, vegetariane, mozzarelline impanate, polpette di melanzane e i classici cremini. Dalla Campania pizza e calzoni fritti con tanti gustosissimi ripieni ed il famoso cuzzetiello. Dalla Puglia le famose bombette di Cisternino con focaccia barese, puccia con polpo e burrata, salsiccia a punta di coltello, pasticciotto leccese, panzerotto barese. Dalla costa Ligure, trofie al pesto, la classica focaccia genovese e la specialità al formaggio, ma anche frittura di paranza.

Per gli amanti dell’oriente la vera cucina Vietnamita ricca di verdure, pollo e pesce. Dall’Irlanda la vera Black Angus cotta sui carboni ardenti, salsicce e stinco di maiale.

Ovviamente non mancherà dell’ottima birra Cruda, artigianale tedesca. Per i più golosi non mancheranno ciambelle e krafen fritte al momento, code di aragoste appena sfornate, sfogliatelle, tiramisù e babà.

Vi aspettiamo per questa divertente e gustosissima 4° edizione!!!

13/14/15 settembre 2019 – Largo Unitalsi (P.zzale della Piscina)

dalle 13:00 alle 24:00

INGRESSO GRATUITO!!

info, news, ricette e molto altro su: www.ttsfood.it