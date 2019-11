San Paolo District, arriva il festival dello street food

Appuntamento imperdibile a fine novembre al quartiere Ostiense: la TTSFOOD metterà in scena il primo Festival Street Food al coperto di Roma a San Paolo, in via Alessandro Severo 48 dalle ore 12 alle ore 24 ad ingresso libero. Un trionfo di gustose novità gastronomiche dal 28 Novembre al primo Dicembre in una location a dir poco suggestiva.

La quattro giorni dedicata al meglio del divertimento e della cucina on the road si svolgerà all’interno dei locali di una ex zona industriale recuperata e accuratamente arredata con i nostri ristoranti su ruote ed i nostri affascinanti spettacoli da strada. L’ex deposito Atac di via Severo sarà trasformata in un accogliente villaggio metropolitano pieno di colori, gusto e divertimento.

I nostri street chef si daranno battaglia, questa volta al coperto, tra padelle e fornelli per deliziare tutti i palati, da quelli più esigenti a quelli amanti dei piatti sfiziosi e delicati, per un Urban Street Food Indoor per la prima volta nel cuore della capitale.

L’evento al San Paolo District

La Typical Truck Street Food, dopo l’entusiasmante tour estivo in giro per l’Italia, è pronta per uno scoppiettante ritorno nel cuore di Roma per una grandissima festa “indoor” a San Poalo District. Quattro giorni di meravigliose attrazioni per un fine settimana dedicato a tutta la famiglia con musica e dj-set, animazione, giocoleria, kios shows, tanto divertimento e buon gusto al coperto al riparo da eventuali freddo e pioggia per un festival street food metropolitano da leccarsi i baffi.

Il menù

Saranno presenti i seguenti Chef per un Menù da capogiro:

AMERICAN CHIPS- Hamburger, hotdog e chicken wings, STRANORCINO -Panini alla romana e ravioli di porchetta, PETRIGLIA DOLCIARIA-Bombe e ciambelle calde, sfogliatelle e tante golosità, LA RUEDA-Paella valenciana e sangria, APORKETT-Panini con porchetta di Ariccia-A L’APULIA-Panini con polpo arrosto, AO’-Panino con scottona sfilacciata, COOKIE JAM-Tiramisù-espresso e cheesecake, PATARTS-Patate ripiene in tutte le salse, NAPUL’E’-Cuzzetiello e pizza fritta, GRIDDLED-Hamburger di Chianina, GIOWA Puccia-con maialino nero affumicato, BIZZI – L’ARROSTICINO Arrosticini di pecora, I BUTTERI Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti in vari gusti , LE BONTA’ SICILIANE-Cucina tipica siciliana, SAPORI DI PUGLIA-Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia, IRISH TASTE-Carne irlandese cotta alla brace, OLIVA TIME- Olive e cremini ascolani, PANU-Panuozzo di Gragnano, MASSERIA CILENTO-Caciocavallo impiccato, FOOD FAMILY-Hamburger e hotdog gourmet, SFIZIO CAPITALE-Cuoppo di pesce fritto, APE MAGNA-Arrosticini e patate a spirale, LA GALLINA AL VOLANTE-Panini con carne di bufala, verdure e burratine, COCO LOCO -Specialità Messicane, LANDSHUTER BRAUHAUS Birra cruda bavarese.

Quando

Giovedì 28 : 12.00-24,00

Venerdì 29: 12.00-24,00

Sabato 30: 12.00-24.00

Domenica 1: 12.00-24.00