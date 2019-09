Crollo della Lega nei sondaggi: -7% in un mese, da 37,7% a 30,7%.

In forte ripresa il M5S che passa dal 17,6 al 21,7.

Bene anche il Pd che sale dal 22,5 al 24,4%.

Per Salvini e i suoi la fine dell’estate non è per niente foriera di buone notizie.