Parcheggio promesso non realizzato: no all’evizione

Se la res compravenduta risulti gravata da oneri, ovvero da diritti reali o personali non apparenti, che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, il compratore può optare per la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, secondo l’art. 1480 c.c.

Principio siffatto non opera completamente nel caso di un’area gravata da diritto reale d’uso di aree destinate a parcheggio, poiché vincolo siffatto, sulla proprietà del bene, discende da una norma imperativa (art. 41-sexies, L. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della L. n. 765/1967), sostenuta dalla presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

Discende che tale limitazione sull’immobile non può ritenersi apparente, ex art. 1489 c.c. e, per l’effetto, non costituisce fonte di responsabilità a carico dell’alienante che non l’abbia dichiarata in sede negoziale.

Fonte: altalex.com