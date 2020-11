Come scegliere un amministratore di condominio perfetto

Quello dell’amministratore di condominio è un ruolo davvero molto complesso e delicato, pieno di responsabilità. Tra i tanti compiti a lui deputati, infatti, rientrano la gestione delle spese condominiali e l’elaborazione del rendiconto finanziario.

Qual è il ruolo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio è il soggetto che si occupa della gestione dei condomini. Può essere sia una persona fisica che una società. La durata dell’incarico è di un anno e può essere rinnovato per un altro anno.

Tra i principali compiti deputati ad un’amministrazione di condominio, troviamo:

convocazione dell’assemblea condominiale

disciplina dei beni e dei servizi condominiali comuni

gestione finanziaria : nello specifico, l’amministratore deve riscuotere tutti i contribuiti dei condomini ed erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria di parti e servizi comuni del condominio;

: nello specifico, l’amministratore deve riscuotere tutti i contribuiti dei condomini ed erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria di parti e servizi comuni del condominio; garantire il rispetto del regolamento condominiale

adempimenti fiscali in qualità di sostituto d’imposta dei condomini

in qualità di sostituto d’imposta dei condomini custodire i registri condominiali : anagrafico, dei verbali, registro di nomina e revoca degli amministratori, registro della contabilità;

: anagrafico, dei verbali, registro di nomina e revoca degli amministratori, registro della contabilità; fornire ai condomini le attestazioni relative ai pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso

relative ai pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso redigere il rendiconto finanziario annuale della gestione

Chi può svolgere questo ruolo

Nelle piccole città è difficile che si vada alla ricerca disperata di un amministratore di condominio, poiché la maggior parte degli abitanti vive in villette, bifamiliari o in piccoli condomini. È, invece, nelle grandi città che questa figura diventa indispensabile: non è semplice reperire un amministratore di condominio a Roma, Milano o altre grandi città al giorno d’oggi, in virtù della delicatezza del ruolo e delle elevate capacità organizzative che richiede.

Tutti possono diventare amministratori di condominio, è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e aver superato l’esame finale a seguito del corso abilitante alla professione di 72 ore. Inoltre, non esiste un albo, ma esistono diverse associazioni di categoria alle quali si ha la facoltà di iscriversi (non è, tuttavia, obbligatorio). Considerati gli elevati rischi a cui espone la posizione che si va a ricoprire è obbligatoria un’assicurazione professionale.

I requisiti che un buon amministratore dovrebbe rispettare

In primis, un buon amministratore di condominio dovrebbe essere trasparente nei confronti dei condomini e non tradire mai la loro fiducia. Proprio per evitare che chi abbia il potere gestionale possa generare dei costi occulti o inserire voci di spesa poco chiare, il bilancio dovrebbe essere consultabile in ogni momento e un buon amministratore dovrebbe rendersi disponibile per gli eventuali chiarimenti richiesti da ogni condomino.

Dovrebbe, inoltre, riuscire ad adoperarsi in modo efficace per la risoluzione tempestiva dei problemi che interessino i beni ed i servizi comuni all’interno del palazzo.

In un mondo sempre più digitale, laddove possibile, potrebbe garantire una corrispondenza più veloce riducendo l’impiego della carta, in favore di mezzi tecnologicamente più smart, come la posta elettronica certificata che ha lo stesso valore legale di una raccomandata. Questo, permetterebbe anche di evitare ritardi nelle comunicazioni, assicurando sempre il rispetto di scadenze ed adempimenti.

I migliori amministratori di condominio cercano sempre di essere aggiornati sulle ultime novità attraverso appositi corsi e di venire incontro alle esigenze – sempre differenti – di ciascun condomino.