Fornaro: “Governo di svolta è possibile”

“Il governo di svolta è possibile ed è essenziale che inizi al più presto il confronto programmatico aperto a tutti i gruppi parlamentari che hanno già dichiarato la loro disponibilità a partecipare. Un governo di svolta per essere percepito come tale deve necessariamente essere in discontinuità con quelli precedenti. Come esprimere questa discontinuità e dare il segno della svolta dovrebbe vedere impegnati tutti i protagonisti del nuovo Governo, nessuno escluso”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.