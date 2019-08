Castellaneta (Ta), arrestato pusher in trasferta

Durante la decorsa notte, i Carabinieri della Stazione temporanea di Castellaneta Marina hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 30enne di Foggia residente a Londra.

I militari, durante un mirato servizio, hanno proceduto al controllo dell’uomo notato nei pressi di un locale da ballo armeggiare con del cellophane.

Il prevenuto, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di gr. 5 di hashish, 8 dosi di ketamina, 4 dosi di cocaina, 5 dosi di MD, 1 dose di eroina, 22 pasticche di ecstasy, nonché della somma in contante di € 90,00, suddivisa in banconote di vario taglio e sottoposta a sequestro, unitamente allo stupefacente, in quanto ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Il 30enne, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale jonica, mentre lo stupefacente sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Taranto