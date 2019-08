Conte: “Nel carcere di Fuorni situazione di grave disagio”

Situazione di grave disagio sia per i detenuti sia per il personale nel carcere di Fuorni, in provincia di Salerno. Lo denuncia Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, in visita presso la struttura con una delegazione capeggiata da Donato Salzano dei Radicali. “Nonostante il prezioso lavoro della direzione e del personale penitenziario – dice il parlamentare –, il sovraffollamento dell’Istituto (che ospita quasi il doppio delle persone che dovrebbe) e la carenza di organico (in servizio c’è la metà del personale necessario) creano un doppio problema: non si rispetta la dignità della persona e mancano condizioni di sicurezza. Cresce il rammarico per la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario, voluta dall’allora ministro Orlando, e affossata dalla cultura autoritaria e cattivista (con i deboli) di matrice leghista. Un motivo in più per augurarci di mandare in soffitta quella stagione e per aprirne un’altra, che sappia coniugare la severità e la certezza della pena con la dignità dell’uomo e il diritto costituzionale alla rieducazione e al reinserimento sociale”.