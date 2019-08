Addio Nadia Toffa. Se n’è andata la guerriera de Le Iene

Nadia Toffa non ce l’ha fatta. Non è riuscita a sconfiggere quel mostro, che purtroppo ci porta via tante persone care.

La piccola grande guerriera de Le Iene, che tanto ha lottato, fino alla fine, con le unghie e con i denti, come sapeva fare e come avevamo imparato a conoscerla e ad amarla anche attraverso il suo lavoro, ci ha lasciati sopraffatta dal “brutto male”.

Aveva solo 40 anni, una vita da vivere, con tanti sogni e tante speranze, spenti in una notte d’agosto.

Qualche timore che le cose non andassero bene lo avevamo avuto, visto il suo silenzio nelle ultime settimane.

Nessun post, nessuna foto della conduttrice che condivideva, la sua battaglia per la vita.

E invece, è arrivato come una doccia gelata, questa mattina, il post de Le Iene che annunciava la sua scomparsa. Qualcuno deve aver pensato alla solita bufala, ma purtroppo era tutto vero.

Subito è partito un tam tam di messaggi, di tante persone che la conoscevano e che vogliono ricordarla. Ma anche di moltissimi che la seguivano soltanto in televisione prima, e attraverso i suoi profili social poi, quando, sempre con il sorriso, condivideva la sua lotta contro il cancro.

Addio cara dolce Nadia.