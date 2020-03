Quanti sono i positivi che lavorano nelle nelle 3 reti tv nazionali italiane?

Il Codacons chiede oggi di sapere dove lavorano o hanno lavorato i dipendenti Rai, Mediaset e La7 risultati positivi al tampone per il coronavirus.

SERVE TRASPARENZA A TUTELA DI OPERATORI CHE SVOLGONO IN QUESTO MOMENTO UN IMPORTANTISSIMO SERVIZIO PUBBLICO

Le reti televisive svolgono in questo momento un importantissimo servizio pubblico per informare in tempo reale i cittadini sugli sviluppi dell’emergenza in Italia – spiega il Codacons – Per questo serve trasparenza a tutela di tutti gli operatori che lavorano nelle tre aziende, e che devono conoscere se, all’interno delle proprie reti, vi siano stati casi di contagio, e nello specifico in quali studi e redazioni abbiano lavorato i soggetti positivi al virus.

