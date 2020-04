Coronavirus. Nuove verifiche sui reali tempi di incubazione

Dopo il video-inchiesta de “Le Iene” il Codacons ha inviato oggi una formale istanza al Ministero della Salute e al Commissario Straordinario Per l’Emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in cui si chiede di avviare verifiche sui tempi di incubazione del coronavirus e su un eventuale ampliamento del periodo di quarantena per i soggetti positivi, attualmente fissato a 14 giorni.

QUARANTENA DI 14 GIORNI POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE SE SINTOMI MALATTIA PERSISTONO

I ricercatori hanno messo in evidenza la possibilità che su 10.000 persone messe in quarantena, circa 101 potrebbero sviluppare i sintomi della malattia anche dopo la fine del periodo di isolamento, ma tale dato non è mai emerso con chiarezza e sicurezza – spiega il Codacons – L’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato da subito la sorveglianza sanitaria per 14 giorni delle persone a rischio, indicazione fornita in particolare monitorando quanto stava succedendo in Cina, epicentro della diffusione del Covid-19, ma non è stato mai preso in considerazione un periodo di quarantena più lungo di 14 giorni.

Il video de LE IENE

Quanto mostrato in un filmato dal giornalista de “Le Iene” Alessandro Politi, positivo al Covid-19 per oltre 30 giorni, fa emergere dubbi sull’individuazione del tempo certo di incubazione del virus, e rende necessario fornire le giuste informazioni a tutti i cittadini i quali, indotti a credere che “il tempo di incubazione del Covid 19 abbia una durata di 14 giorni”, potrebbero agire con leggerezza trascorsa tale tempistica e comportarsi normalmente quando, invece, potrebbero essere fonte (inconsapevole) di diffusione del virus.

Per tale motivo il Codacons ha chiesto al Ministero e al Commissario Arcuri di attivarsi affinché si verifichi con attenzione e sicurezza il giusto periodo di incubazione del Covid-19 e conseguentemente la necessaria quarantena per i soggetti contagiati e positivi al test diagnostico, e quindi disporre un periodo di quarantena più lungo di quello attualmente previsto pari ad almeno 40 giorni.

Codacons CS