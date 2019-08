Fortezza da Basso, bando pubblico per il nuovo padiglione Bellavista

La Fortezza da Basso subirà nei prossimi anni un importante processo di rivalutazione strutturale, che riguarderà le mura, i sotterranei, ma anche e soprattutto la parte interna. Un progetto ambizioso e complesso suddiviso in più lotti di realizzazione pluriennale, così come deciso nell’accordo di programma dello scorso febbraio, per un importo complessivo di 68 milioni di euro finanziati in sinergia tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze insieme alle risorse statali del “Patto per Firenze”. Il programma, per questa seconda parte del 2019, prevede la messa a bando della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza del nuovo padiglione Bellavista (inizio cantieri nel 2020) per un importo di 726,094 euro. Nei prossimi anni saranno oggetto di bando il padiglione Machiavelli (inizio cantieri 2021) e i padiglioni Cavaniglia e Spadolini.

Il nuovo padiglione Bellavista sarà uno spazio multifunzionale, utilizzabile per conferenze fino a circa 3.500 posti (anche frazionabili in due o più auditorium contemporanei), oppure come struttura idonea ad ospitare stand fieristici. Sulla base delle previsioni del piano di recupero approvato, il nuovo padiglione Bellavista dovrà inoltre avere una terrazza praticabile, che, attraversando la strada sottostante, permetterà il collegamento con le mura della Fortezza e con i suoi sotterranei anche allo scopo di valorizzare questi spazi dei bastioni recentemente riaperti. Il bando richiede una particolare attenzione per quanto riguarda il rivestimento perimetrale strutturale sia in materia di isolamento termico sia per la finitura esterna e per il collegamento con gli altri padiglioni.

La procedura di gara si svolge in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Gli interessati hanno tempo fino al 16 settembre per presentare le offerte. Il bando prevede anche la tempistica per la consegna dei progetti: 90 giorni per il definitivo decorrenti dalla richiesta del responsabile unico del procedimento dell’Amministrazione successiva alla firma del contratto; ulteriori 60 per l’esecutivo