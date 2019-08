Padova, Chi apre in agosto ’19-bar e ristoranti “Aperti per ferie”

È consultabile su www.appe.pd.it, il sito dell’Associazione provinciale pubblici esercizi Appe Padova, l’elenco – non esaustivo – di ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie che rimangono aperti in agosto per offrire un servizio di accoglienza a cittadini e turisti. L’iniziativa realizzata da Appe in collaborazione con il Comune di Padova è stata illustrata giovedì 1 agosto in conferenza stampa a Palazzo Moroni.

“Siamo di fronte ad un’iniziativa lodevole sia da parte degli esercizi che restano aperti, che di una categoria che ne valorizza il ruolo a favore della vocazione commerciale e turistica della nostra città – ha commentato l’assessore al commercio e alle attività produttive, Antonio Bressa, nel corso dell’incontro con i media – Vogliamo infatti che Padova, anche ad agosto, sia una città in grado di generare opportunità economiche e di lavoro grazie alla capacità di essere accoglienti e di offrire un servizio utile per i consumatori padovani e i visitatori presenti in città”.