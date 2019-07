Sicurezza bis, Fornaro: “Votiamo no a fiducia su decreto dell’odio”

“Con umiltà ma uguale determinazione noi non pensiamo di essere dalla parte giusta ma siamo dalla parte giusta e perciò voteremo convintamente no a questa fiducia”. L’ha detto il capogruppo di Leu Federico Fornaro, annunciando in Aula il voto contrario alla fiducia al governo sul decreto sicurezza, che si voterà a breve nell’aula della

Camera.

“Non si capisce perché oggi c’era bisogno di un nuovo decreto

sicurezza a poca distanza da un altro sciagurato decreto”, ha

continuato e citando i dati del Viminale, ha aggiunto: “Dalla

Libia sono arrivati 5,5 migranti al giorno nei primi sei mesi

del 2019. Noi siamo 60 milioni e quindi viene assolutamente

naturale dire: ‘Quale invasione?’ Avete inventato ad arte, per

creare paura”. Quindi ha concluso: “Questo è il decreto

dell’odio non della sicurezza, è il decreto di chi tradisce la

legge del mare, di chi criminalizza chi salva vite umane,

costruito a immagine e somiglianza del ministro dell’Interno in

una logica da democrazia autoritaria”.