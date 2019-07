Autonomia, Conte: “Legge quadro per coinvolgere tutte le regioni”

“Il Governo si faccia promotore di una legge quadro che coinvolga tutte le regioni, non solo quelle che hanno chiesto l’autonomia differenziata”. Lo ha chiesto Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, illustrando il testo di un Question time a Montecitorio indirizzato al presidente del Consiglio. “Una norma – continua il parlamentare – che stabilisca limiti, modalità, obiettivi e sistemi di monitoraggio del trasferimento dell’autonomia differenziata alle regioni richiedenti, garantendo, al tempo stesso, che alle altre regioni vengano assegnate risorse adeguate ad assicurare servizi uniformi per il territorio nazionale. Nel contempo, all’avvio di questa procedura, e già dalla prossima Legge di Stabilità, venga approntato un piano straordinario di investimenti per dotare il sud delle strutture e delle infrastrutture necessarie all’erogazione dei servizi di cui il nord è già dotato”.