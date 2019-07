Scotto: “Nuovo arco forze democratiche per dialogo con elettorato M5S”

“Da Dario Franceschini arrivano parole sagge. Il tema non è né il ribaltone né un nuovo governo con i Cinque Stelle in questa legislatura. Il punto è se il centrosinistra lavora per allargare le contraddizioni nel Governo Gialloverde oppure decide di stare a bordo campo e diventare marginale per i prossimi dieci anni”. Lo afferma Arturo Scotto della direzione nazionale di Articolo Uno. “Di fronte a questa destra pericolosa occorre ricostruire un nuovo arco di forze democratiche che dialoghi con le ragioni di una parte rilevante dell’elettorato dei cinque stelle: giustizia sociale e questione morale. Noi siamo interessati e lavoriamo per un’iniziativa che ridimensioni lo strapotere della Lega e promuova un’alternativa di governo”, aggiunge Scotto.