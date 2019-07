Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio

Regionale del Lazio, in una nota, fa sapere che alla Regione Lazio arrivano 1,8

milioni di euro per una serie di misure e servizi per l’inclusione sociale.

“Favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità per sviluppare autonomia e

indipendenza individuale. In adesione a un bando del Ministero del lavoro, dalla

Regione Lazio arrivano 1,8 milioni di euro per una serie di misure e servizi: cohousing,

supporto in trasporti e spostamenti, assistenza domiciliare e ‘Dopo di noi’, riservato a

quei disabili che non abbiano più familiari che si possano prendere cura di loro.

Ogni servizio, per essere maggiormente efficace, sarà declinato in base alle specificità e

alle necessità del territorio in cui viene fornito. Un altro provvedimento di civiltà messo

in campo da questa Regione e una garanzia di pari opportunità e tutela per i più deboli”.