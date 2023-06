Sanità, Lena (Pd): “Inutile ampliare rete psicologi scolastici se non si rafforzano i servizi territoriali”

“La Regione Lazio ha appena approvato una delibera per potenziare gli sportelli d’ascolto psicologico in ambito scolastico, con un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro. Sebbene l’attenzione della Regione per il disagio psicologico sia un fatto positivo, non è pensabile ampliare gli sportelli di ascolto senza rafforzare i servizi territoriali.

Se dallo sportello, infatti, viene intercettato un disagio psichico, quali sono poi le reali possibilità di presa in carico?

In questo momento praticamente nulle in quanto i servizi territoriali sono completamente sguarniti, mancando più della metà del personale necessario. Sarebbe stato molto più opportuno che di quei 10 milioni di euro, una parte fosse stata destinata a potenziare le strutture che, dopo la diagnosi, devono concretamente porre in essere le cure. I Dipartimenti sono vuoti, le visite sono calendarizzate a 6 mesi, che fine faranno i giovani che necessitano di terapie e di soluzioni concrete?”.

Così in una nota Rodolfo Lena, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.