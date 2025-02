Schlein: “All’Aquila la situazione delle scuole è drammatica”

Oggi in Abruzzo, a L’Aquila per toccare con mano la situazione delle scuole, incontrare dirigenti scolastici e comitati per la sicurezza delle scuole nati a seguito del terremoto del 2009.

Mai visto le mura di una scuola

Ci sono ragazze e ragazzi che sono cresciuti e di sono diplomati studiando nei moduli provvisori, senza aver mai visto le mura di una scuola. Moduli che dovevano durare 5 anni, ma ne sono passati 16. E intanto ci sono 11 scuole su 17 con un indice di vulnerabilità insufficiente, e i 7 cantieri che dovevano completare nuove scuole entro il 2024 sono ancora lì.

Chi 8 anni fa ha vinto le elezioni dicendo che avrebbe risolto tutto subito, non ha risolto nulla perché non considera la scuola una priorità.

Noi vogliamo che lo sia.