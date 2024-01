Tivoli, Lena (Pd): “Tantissimi al sit-in davanti all’ospedale. Riaprire subito”

“In tantissimi al sit-in davanti all’ospedale di Tivoli. Una grande mobilitazione di associazioni, sindacati, amministratori locali e cittadini che chiedono tutti a gran voce l’accelerazione dei provvedimenti di riapertura dell’ospedale dei Monti Tiburtini, chiuso dopo l’incendio dell’8 dicembre.

Struttura strategica

Una struttura che serve un bacino di utenza molto ampio e che è strategica per la rete ospedaliera della Asl RM5.

Si riapra il prima possibile per riattivare i servizi e far rientrare al proprio posto tutto il personale”. Così in una nota Rodolfo Lena, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Lazio.