Speranza: “Salvini non può rifiutarsi di venire in parlamento”

“Parlano di sovranità ma minano l’autonomia dell’Italia. Salvini dice “Savoini chi?” Ma poi si scopre che è stato con lui troppe volte in Russia. È sempre più chiaro che il ministro non può rifiutarsi di venire in Parlamento. L’unica alternativa sono le dimissioni”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza interpellato dai giornalisti a Potenza.