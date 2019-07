Lezzi: “Deve partire subito la commissione d’inchiesta sugli affidi”

Così il ministro sulla sua pagina Facebook:

Deve partire subito la commissione d’inchiesta sugli affidi. Ci deve essere il tempo utile per approfondire l’inferno di Bibbiano. Devono vedere la luce le commistioni tra politica e servizi sociali che hanno provocato lo strazio di cui troppo poco si è parlato.

Io voglio sapere cosa è successo, quante famiglie sono state prede dell’avidità e della spietatezza ad opera di chi avrebbe dovuto tutelarle. I cittadini devono sapere. Ma soprattutto questa gente deve pagare caro quanto ha fatto. E ancora più importante, non deve più succedere.

Non si può neanche ad immaginare la sofferenza dei bambini strappati dai genitori. Genitori innocenti che si sono ritrovati in un incubo in cui nessuno li ha ascoltati. Del resto, chi doveva ascoltare era il carnefice.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a votare l’istituzione della commissione. Tutti gli altri partiti, compreso il PD che è coinvolto in questa storiaccia, non si fermino alla retorica e agiscano per fare chiarezza.