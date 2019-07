L’Aquila, in salvo un disperso sulle pendici di Monte Cagno

Nella mattinata del 02 luglio 2019, alle ore 10.40 circa, la pattuglia della Stazione Carabinieri Forestale di Rocca di Mezzo (AQ) veniva allertata dalla Centrale Operativa 112 di L’Aquila per una persona dispersa sulle pendici di Monte Cagno, in Comune di Rocca di Cambio (AQ). La Centrale Operativa metteva in contatto i militari con il segnalante, un ottantenne che riferiva che il figlio si era allontanato dall’abitato di Rocca di Cambio in direzione di Monte Cagno e si trovava in difficoltà. I militari si attivavano immediatamente per raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile mentre sentivano telefonicamente il disperso che riferiva di essere disorientato, di non riuscire a trovare il sentiero per tornare indietro, di sentirsi in buono stato di salute. Sul posto, con l’aiuto di contatti telefonici e verbali, i militari hanno individuato la posizione del disperso così da raggiungerlo e riportarlo a valle.